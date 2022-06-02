Fatih'te motosiklet kayalıklara uçtu: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih'te motosiklet kayalıklara uçtu: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Fatih'te motosiklet kayalıklara uçtu: 1 yaralı

Fatih'te bir motosiklet sürücüsü sahilde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybederek kayalıklara uçtu.

Fatih'te bir motosiklet sürücüsü sahilde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybederek kayalıklara uçtu. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, bu akşam 23.15 sıralarında Fatih Kumkapı Sahil Ankara istikametinde yaşandı. Sahilde motosikletiyle seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen sürücü, motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek kayalıklara uçtu. Kazayı gören vatandaşlar olayı sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri kayalıklara düşerek ağır yaralanan genç sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücünün tedavisi kaldırıldığı hastanede sürerken kayalıklardaki motosiklet de polis ekipleri ve vatandaşların ortak çalışmasıyla halat bağlanarak kayalıklardan çıkarıldı. Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kumkapı Ankara Fatih Kaza 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title