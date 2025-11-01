Faruk Fatih Özer kimdir? 'Türkiye'de ilk' diyerek haber olmuştu, hayatı hücrede son buldu

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, bu sabah, Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hücresinin tuvaletinde asılı halde ölü bulundu. İntihar ettiği üzerinde durulan Özer hakkında 'Örgüt kurma, yönetme, örgütüne üye olmak, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçların hakkında 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası isteniyordu.

TÜRKİYE'NİN İLK KRİPTO PARA ATM'SİNİ KURMUŞTU

Dünyada çok sayıda bulunan Bitcoin ATM'lerinin Türkiye'deki ilk örneği İstanbul Nişantaşı'nda 2018'de hizmete girmişti. Dijital para borsası Koineks'in (Şimdiki ismiyle Thodex) CEO'su Faruk Fatih Özer konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "ATM ile Bitcoin ve diğer kripto para birimleri alım satım işlemleri kolaylaşacak. Üstelik Türkiye'de bir ilk olacak" demişti.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM REKLAM YÜZÜ OLMUŞTU

Thodex reklamlarında oynayan aralarında Pınar Deniz, Mine Tugay, Özge Ulusoy, Ebru Şallı, Bahar Şahin, Simge, Zeynep Demirel ve Deren Talu'nun da bulunduğu 17 kişi hakkında dava açılmıştı. Bazı ünlü isimler hakkında "dolandırıcılık" suçuna iştirak ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verilmişti.

FARUK FATİH ÖZER KİMDİR?

Resmi kayıtlara göre Faruk Fatih Özer 1993 İstanbul doğumlu. Özer, kaçmadan önce kendisiyle ilgili internet ortamındaki tüm bilgilerini de sildi. Kendisini tanıyanlara göre, Amerika'da eğitim aldı. 2007 yılında çalışma hayatına başlayan Özer'in şirketi Thodex, başta Türkiye olmak üzere Myanmar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu. Bir dönem e-ticaret sektöründe de aktif olan Faruk Fatih Özer, ardından yazılım teknolojileriyle ilgilenmeye başladı. Özer, son olarak 2020 yılında Gamebridge mobil oyun platformunu kurmuştu.

Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre, Faruk Fatih Özer Koineks Teknoloji AŞ isimli şirketi 14 Eylül 2017'de kurdu. 400 bin TL sermayeli şirketin tek hissedarı Özer. Şirketin ilk adresi Şişli Bomonti'deki bir rezidans oldu.

Şubat 2019'a gelindiğinde ise Özer, şirketin merkezini Kadıköy Merdivenköy Mahalle'sindeki bir apartman dairesine taşıdı. Bu taşınma işleminden 2 hafta sonra da şirketin merkezi bu kez Göztepe'de bulunan 31 katlı bir kuleye taşınmıştı.

2 MİLYAR DOLAR KRİPTO PARAYLA YURT DIŞINA KAÇMIŞTI

2021 Nisan ayında Thodex, yatırımcılara kısa bir süreliğine kapalı olacağını duyurdu, ancak daha sonra platform tamamen erişilemez hale geldi. Kurucu Faruk Fatih Özer, 2 milyar dolara yakın kripto parayla yurt dışına kaçtı.

ARNAVUTLUK'TA YAKALANIP TÜRKİYE'YE GETİRİLMİŞTİ

Uzun süren bir arayıştan sonra 2023 yılında Arnavutluk'ta yakalandı ve Türkiye'ye iade edildi. Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesi'nin iade kararının ardından 20 Nisan 2023'te Türkiye'ye getirilen Özer, tutuklanmıştı.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kripto paranın ne olduğu, Bitcoin'in yasal statüsü, kripto borsalarında nasıl işlem yapıldığı ve borsalar arasındaki farklılıklar belirtilmişti.

"Thodex" isimli şirketin 400 bin lira sermayeyle Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu aktarılan iddianamede yer alan MASAK raporuna göre, bu platformun, müştekileri iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydedilmişti.

İddianamede, sanık Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği, bunların önemli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer'in ticari merkezi Malta'da bulunan "Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı" nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği anlatılmıştı.

Bu suçlar sebebiyle 356 milyon liralık zarar oluştuğuna dikkati çekilen iddianamede, Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Esas hakkındaki mütalaada ise sanık Faruk Fatih Özer ile kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer'in "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Sanık Zuhal Özer'in ise "örgüte üye olmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 8 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen mütalaada, diğer 17 sanığın çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezasına mahkum edilmesi istenmişti.

23 NİSAN'DA TUTUKLANMIŞTI

Dosyada firari sanık olarak aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesinin iade kararının ardından aynı yıl 20 Nisan 2023'te ülkeye getirilen Özer, 23 Nisan'da sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı'nda nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesince 7 Eylül 2023'de verilen kararda, tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'e, "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 11 bin 190 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmişti.

Öte yandan bir müşteki yönünden sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer hakkında "bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 6 yıl 4 ay 15 gün hapis ile 135 milyon lira adli para cezasına hükmedilmişti.

Özer kardeşler ayrı ayrı toplamda 11 bin 196 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Diğer sanıklara ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası verilmişti.

Heyet, 16 sanık hakkında ise delil yetersizliği gerekçesiyle "nitelikli dolandırıcılık" suçundan beraat kararı, 4 sanığın ise tahliyesine hükmetmişti.