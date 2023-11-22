EYÜPSULTAN ve Sarıyer'de Tehlikeli Motosiklet Sürüşleri

EYÜPSULTAN D-100 Karayolu'nda ve Sarıyer'de metrelerce tek teker üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüleri tehlike oluşturdu. İki motosikletlinin de trafiği ve kendilerini tehlikeye attığı anlar kameraya yansıdı.

EYÜPSULTAN D-100 Karayolu'nda ve Sarıyer'de metrelerce tek teker üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüleri tehlike oluşturdu. İki motosikletlinin de trafiği ve kendilerini tehlikeye attığı anlar kameraya yansıdı.

D-100 Karayolu'nun Edirnekapı mevkiinde ilerleyen motosiklet sürücüsü hem kendi güvenliğini hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Motosiklet sürücüsü karayolunda tek teker üzerinde ilerleyerek kazaya davetiye çıkardı.

Sarıyer'de de tünelde arkasında kadın yolcu bulunan bir motosiklet sürücüsü, metrelerce motosikletinin önünü kaldırarak ilerledi. Tek teker ilerleyen motosikletli hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

İki motosikletlinin de tek teker üzerinde ilerlediği anlar trafikteki başka sürücüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.