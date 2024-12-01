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Eyüpsultan'da Kış Lastiği Denetimi Gerçekleştirildi

Eyüpsultan'da Kış Lastiği Denetimi Gerçekleştirildi
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Eyüpsultan'da ticari araçlara kış lastiği denetimi yaparak sürücüleri bilgilendirdi. Kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibarıyla başladı ve denetimlerde yönetmeliğe uygunluk kontrol edildi. Kış lastiği takmayan araçlara 4 bin 69 lira para cezası kesileceği belirtildi.

Eyüpsultan'da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ticari araçlara kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde, uygulama noktasında durdurulan ticari araç sürücüleri tek tek bilgilendirildi.

Ticari araçlarda Kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başladı. Sabahın ilk saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe gişeleri mevkiinde uygulama noktası oluşturarak şehre giren ve şehirden çıkan ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Durdurulan araç sürücüleri otoyol üzerinde kurulan mini eğitim alanında kış lastiği konusunda bilgilendirildi. Öte yandan, araçların lastikleri ölçülerek yönetmeliğe uygun olup olmadığı denetlendi. Zorunlu olmasına rağmen kış lastiği takmayan ticari araçlara 4 bin 69 lira para cezası kesileceği öğrenildi.

"Biz kış lastiklerini yaklaşık bir ay önce taktırmıştık zaten"

Uygulamaya takılan araç sürücülerinden Fatih Doğan, "Kış lastiklerine yönelik denetimler yapılıyordu, bizler de denetime katıldık. Kış lastiklerimiz takılı herhangi bir problem yaşamadık. Bizim lastiğimizin derinlik boyu da geçerli olacak şekilde çıktı herhangi bir sıkıntımız olmadı. Biz kış lastiklerini yaklaşık bir ay önce taktırmıştık zaten" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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