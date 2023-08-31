Eskişehir'de Üvey Abisini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Eskişehir'de kendisine eziyet ettiği gerekçesiyle üvey abisini öldüren 16 yaşındaki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de kendisine eziyet ettiği gerekçesiyle üvey abisini öldüren 16 yaşındaki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zincirlikuyu Mahallesi Akdeniz Sokak'ta meydana gelen olayda, 16 yaşındaki T.E., kendisine eziyet ettiği iddia edilen 22 yaşındaki üvey ağabeyi Arda Ercan'ı uyuduğu esnada başından tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan T.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 16 yaşındaki T.E., 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR