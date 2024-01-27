Eskişehir'de Tütüncüde Kaçak Sigara Operasyonu

Eskişehir'de bir tütüncüde yapılan aramada çok sayıda sarılmış sigara ve bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Odunpazarı İlçesi'nde hizmet veren bir tütüncüye operasyon düzenlendi. İşletmede yapılan aramalarda, 17 bin 000 dal sarılmış sigara, 8 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. İşletme sahibi şahıs hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' çerçevesinde adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR