Eskişehir'de Türkiye Tırmanma Şampiyonası 1'inci ayak yarışlarında jandarma görev aldı
Eskişehir'de Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Tırmanma Şampiyonası 1'inci ayak yarışlarında jandarma ekipleri görev aldı.
Mihalgazi ilçesi Sakarıılıca Mahallesi'nde 6-7 Nisan tarihleri arasında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun 2024 Yılı Faaliyet Programı'nda yer alan Türkiye Tırmanma Şampiyonası 1'inci ayak yarışları gerçekleştirildi. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunca düzenlenen faaliyette, 7,5 kilometrelik mesafede 35 araç katılım sağladı. Faaliyette 2 etaplı tırmanma yarışı organize edildi. Organizasyonda jandarma ekipleri görevlendirilirken, organizasyon vukuatsız olarak sonlandı. - ESKİŞEHİR