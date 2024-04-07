Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Eskişehir'de Ramazan Bayramı trafik tedbirleri sürüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de polis ekiplerince, Ramazan Bayramı çerçevesinde 55 noktada 331 trafik ekibi olmak üzere bin 398 trafik personeli ile tedbir alınırken, planlama dahilinde hazırlanan denetim ve eğitim faaliyetleri hızla sürdürülüyor.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı trafik tedbirleri çerçevesinde il merkezi ve sınırları dahilinde can ve mal güvenliğinin sağlanması, trafik kazalarının daha oluşmadan önlenmesi ve trafik güvenliğinin en üst seviyede tutulması amacıyla 55 noktada 331 trafik ekibi olmak üzere bin 398 trafik personeli ile tedbir alındı. Bu çerçevede, insansız hava araçları ile ana arter ve kavşaklarda, kent güvenlik yönetim sistemi kameraları ile il genelinde, radar ekibi ile sabit ve seyir halinde olmak üzere il merkezinde bulunan çevreyolları üzerinde, EDS Sistemleri (Ortalama Hız) il yollarında, araç trafiğine kapalı olan yaya bölgelerine giriş yapan araç ve motosikletler üzerine, sivil ve resmi trafik ekipleri tarafından abartılı egzozlu modifiyeli araçlar denetlenirken, şehirlerarası otobüs terminali çıkışında otobüs şoförü ve yolcular üzerinde emniyet kemeri kullanımının önemi üzerine eğitim faaliyetlerine başlandı. Yetkililer, planlama dahilinde hazırlanan denetim ve eğitim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ramazan Bayramı Eskişehir Güvenlik Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ECZANELER PAZARTESİ GÜNÜ AÇIK MI? Eczaneler 8 Nisan Pazartesi açık olacak mı? AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 7 Nisan listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? 8 NİSAN PAZARTESİ HASTANELER AÇIK MI? Pazartesi günü hastaneler, sağlık ocakları açık olacak mı? 8 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, yarın okul var mı? KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ? Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu bedava mı? Ücretsiz köprüler ve otoyollar! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 7 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ankara'da dehşet! 6 yavru kediyi canice öldüren şahıs tutuklandı mı? Olay ne, nerede oldu? Gönül Dağı 134. bölüm canlı izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLE! Survivor canlı izleme linki Toplu taşıma bayramda ücretsiz mi? Ramazan Bayramında toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Marmaray ücretsiz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden sonra hangi iller için talimat verdi, ne dedi? Kütahya'da oylar yeniden mi sayılacak? Kütahya'yı hangi parti kazanmıştı? Köprüler ücretsiz mi? Ramazan Bayramında hangi köprüler ücretsiz? Crystal Palace - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Crystal Palace - Manchester City maçı nereden izlenir? Kuyumcular bayramda açık mı? Bayramda kuyumcular açık olacak mı, kapalı mı olacak? 10 – 11 – 12 Nisan kuyumcu çalışma saatleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title