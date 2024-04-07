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Eskişehir'de Emniyet Kemeri ve Alkol Kontrolü Eğitimi Verildi

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Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, bin sürücü ve yolcuyla emniyet kemeri simülasyon aracı ile 560 vatandaşla ise alkolmetre gözlüğüyle uygulamalı olarak eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde, yolcuların ve sürücülerin emniyet kemeri kullanımı ve alkollü araç kullanmamanın önemi konusunda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi ekiplerinin koordinesiyle çalışma yapıldı. Çalışmalarda, Espark AVM önünde ve Eskişehir Şehirlerarası Otogarı'nda emniyet kemeri simülasyon aracıyla toplamda bin sürücü ve yolcu emniyet kemeri konusunda bilinçlendirildi. 560 sürücü ve yolcuya ise alkolmetre simülasyon gözlüğü ile farkındalık eğitimi verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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