Haberler

Eskişehir'de 550 Bin TL Değerinde Kaçak Parfüm Ele Geçirildi

Eskişehir'de 550 Bin TL Değerinde Kaçak Parfüm Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla temin edilen 164 adet faturasız parfümü ele geçirirken, 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Toplam değeri 550 bin TL olan kaçak ürünler, jandarma tarafından muhafaza altına alındı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince toplam değeri 550 bin TL olan 164 adet kaçak parfüm ele geçirilirken, yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, bazı şahısların yasa dışı yollarla temin ettikleri faturasız yabancı menşeili parfümleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde etmeye çalıştıkları tespit edildi. Olayla ilgili 2 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Toplam değeri 550 bin TL olan 164 adet kaçak parfüm ele geçirildi

Ekiplerce, farklı zamanlarda 3 ayrı şüpheli şahsın aracında arama yapıldı. Tepebaşı İlçesi'nde 1 şüphelinin aracında, çeşitli markalara ait toplam 195 bin TL değerinde 63 adet faturasız parfüm olduğu belirlendi. Odunpazarı İlçesi'nde 2 şüphelinin aracında ise, 355 bin TL değerinde 101 adet sahte parfüm bulunduğu tespit edildi. Ele geçirilen kaçak ürünler, jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı.

Yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Erdoğan'dan hemşehrilerini coşturan sözler: Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz

Bu sözlerle hemşehrilerini coşturdu: Önce ben gideceğim sonra siz
Dünyanın sonunu getireceği söylenen böcekle ilgili korkutan uyarı: Tüm Türkiye'ye yayılabilir

Dünyanın sonunu getireceği söyleniyordu! Tüm Türkiye tehdit altında
Ahlaksızlıkta son nokta: 22 kiloluk çuvaldan 13 kilo patates çıktı

Ahlaksızlıkta son nokta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine set mi çekti? Öcalan iddialara yanıt verdi

Demirtaş'ın tahliyesine engel mi oldu? Öcalan bizzat yanıt verdi
Ahlaksızlıkta son nokta: 22 kiloluk çuvaldan 13 kilo patates çıktı

Ahlaksızlıkta son nokta
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.