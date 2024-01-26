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Eskişehir'de 10 Yıl Önce Mescitte Öldürülen Cem Sarıkan Davası Ertelendi

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Eskişehir'de 10 yıl önce mescitte öldürülen Cem Sarıkan'ın katil zanlısı olarak yargılanan Ali Ç.'nin dava süreci devam ediyor. Yargıtay'ın kararı bozmasıyla serbest bırakılan Ali Ç.'nin yargılandığı dava 14 Mart'a ertelendi.

Eskişehir'de 10 yıl önce mescitte öldürülen Cem Sarıkan'ın katil zanlısı olarak yargılanan ve verilen 25 yıl 10 ay hapis cezasının ardından Yargıtay'ın kararı bozmasıyla 'Delil yetersizliği' nedeniyle serbest bırakılan Ali Ç.'nin yargılandığı dava 14 Mart'a ertelendi.

Odunpazarı İlçesi 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan Taşıyıcılar Kooperatifi'nin mescidinde 17 Ocak 2014'te meydana gelen olayda, 2 çocuk babası 35 yaşındaki Cem Sarıkan, vücudunun 3 yerinden tabancayla vurularak öldürülmüş şekilde bulundu. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucunda katil zanlısı Ali Ç. ve azmettiricisi olduğu değerlendirilen Beytullah Ö. yakalandı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan yargılama sürecin 5 yıl boyunca devam etti. Kararın çıkmamasından dolayı 2019 yılında cezaevinden tahliye edilen Ali Ç. hakkında mahkeme heyeti, 'Kasten Öldürme' suçundan 25 yıl 10 ay hapis cezasına hükmetti. Cezası kesinleşen Ali Ç., tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi. Azmettirici olduğu gerekçesi ile yargılanan Beytullah Ö. ise beraat etti.

Tutuklu sanık Ali Ç.'nin avukatı tarafından yapılan itiraz sonucunda karar, Yargıtay tarafından bozularak yerel mahkemeye geri gönderildi. 2020 yılında tekrar başlayan yargılama sonucunda mahkeme heyeti, daha önce hakkında 25 yıl 10 ay hapis cezası verdiği Ali Ç.'ye, 'delil yetersizliği' nedeniyle beraat kararı verdi.

Cem Sarıkan'ın mescitte öldürülmesiyle ilgili sanık kalmamasından dolayı Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gerçek failin ya da faillerin bulunması için Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Başlatılan soruşturmayla birlikte güvenlik kamerası görüntüleri ve deliller tekrar incelemeye alındı. İncelemelerin ardından 'delil yetersizliği' nedeniyle hakkında beraat kararı verilen Ali Ç.'nin katil zanlısı olduğu tespit edilerek tekrar iddianame hazırlandı.

Olayın üstünden geçen 10 yılın ardından tekrar görülen davada, azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan Beytullah Ö. hazır bulundu. Hakkında yakalama kararı çıkartılan cinayet zanlısı Ali Ç. ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti, Ali Ç. hakkındaki yakalama emrinin kaldırılması talebi reddetti. Duruşma 14 Mart'a ertelendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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