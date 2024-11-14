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Esenyurt'ta Markette Kavga: Müşteri ile Çalışan Arasında Gerilim

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İstanbul Esenyurt'ta bir markette müşteri ile çalışan arasında çıkan kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Kavga, tartışma sonucu büyüyerek iş yerinin dışına taştı.

Esenyurt'ta markette müşteri ile çalışan arasında kavga çıktı

Marketten dışarıya taşan kavga anı kamerada

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta bir market çalışanı ile müşteri arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt'ta meydana geldi. İddiaya göre bir markette alışveriş yapma gelen müşteri ve çalışan arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyürken, sinirlenen adam çalışanlardan bir kadını iterek yere düşürdü. Kavga iş yerinin dışına taşarken yaşanan o anlar güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Esenyurt'ta Markette Kavga: Müşteri ile Çalışan Arasında Gerilim
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ - 3.Sayfa
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