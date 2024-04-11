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Erzurum Emniyet Müdürlüğü 3 Aylık Dönemde 338 Bin Kişi ve 46 Bin Araç Üzerinde Sorgulama Yaptı

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü 2024 dönemini kapsayan üç aylık zaman diliminde 338 bin 458 kişi ve 46 bin 744 araç üzerinde sorgulama yaptı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü; merkez ilçeler, sabit uygulama noktaları, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı birimlerin 1 Ocak-31 Mart 2024 tarihleri arasında Erzurum genelinde yaptığı denetim ve icra edilen faaliyetler ilginç sonuçları da beraberinde getirdi.

Polis 3 ay içinde Erzurum'da toplam 338 bin 458 kişi şahıs üzerinde sorgulama yaptı, 46 bin 744 aracı denetledi, 2 bin 132 umuma açık iş yeri, bin 554 park bahçeler ve 4 bin 234 metruk binada arama-kontrol yaptı. Bu çalışmalarda toplam; bin 128 bakaya, bin 792 aranan şahıs, 36 narkotik madde icrası ve 878 araç için cezai işlem yapıldı. Çalışmalarda 411 fişek, 34 tabanca, 24 kuru sıkı, 10 av tüfeği ve 348 adet bıçak ele geçirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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