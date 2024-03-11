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Erzurum'da Kaçakçılık Operasyonu

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Erzurum Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, kaçakçılara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda binlerce paket gümrük kaçağı sigara ve diğer kaçakçılık ürünleri ele geçirildi.

Erzurum Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, kaçakçılara yönelik operasyon yaptı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında Erzurum genelinde yapılan yakalamalarda ve eş zamanlı operasyonda; 4 bin 738 paket gümrük kaçağı sigara, 12 bin 760 adet içi dolu makaron, bin 121 adet gümrük kaçağı puro, 155 adet elektronik sigara, 350 adet elektronik sigara likiti, 6 paket gümrük kaçağı pipo tütünü, 2 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

A.N. ve M.E.N. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, E.N. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. A.N. isimli şahıs ise Cumhuriyet Başsavcılığından serbest bırakıldı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kaçakçılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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