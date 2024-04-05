Erzincan'da Jandarma Bayram Boyunca Trafik ve Asayiş Denetimlerini Sürdürecek

Erzincan'da jandarma mıntıkasında jandarma ekipleri bayram boyunca trafik ve asayiş denetimlerini sürdürecek.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından; 05-14 Nisan 2024 tarihleri arasında Ramazan Bayramı tatili süresinde jandarma sorumluluk bölgesinde 808 jandarma devriyesi ve 3 bin 517 personel ile asayiş ve trafik uygulamalarına aralıksız devam edilecek.

Vatandaşların huzur içerisinde yaşamaları için mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla her türlü tedbirlerin alındığını ve alınmaya devam edileceği kaydildi. - ERZİNCAN