Üye Girişi
Haberler

Erzincan'da Jandarma Bayram Boyunca Trafik ve Asayiş Denetimlerini Sürdürecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da jandarma mıntıkasında jandarma ekipleri bayram boyunca trafik ve asayiş denetimlerini sürdürecek.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından; 05-14 Nisan 2024 tarihleri arasında Ramazan Bayramı tatili süresinde jandarma sorumluluk bölgesinde 808 jandarma devriyesi ve 3 bin 517 personel ile asayiş ve trafik uygulamalarına aralıksız devam edilecek.

Vatandaşların huzur içerisinde yaşamaları için mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla her türlü tedbirlerin alındığını ve alınmaya devam edileceği kaydildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ramazan Bayramı Jandarma Erzincan Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title