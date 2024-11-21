Üye Girişi
Haberler

Erzincan'da Çiğköfteci Ömer Usta'da Yangın

Erzincan'da Çiğköfteci Ömer Usta'da Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın Ordu Caddesi'nde bulunan Çiğköfteci Ömer Usta'da çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Erzincan'da araç ve insan yoğunluğunun en çok olduğu Ordu Caddesi'nde bulunan Çiğköfteci Ömer Usta'da yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangın saat 09: 00 sıralarında Ordu Caddesi'nde bulunan Çiğköfteci Ömer Usta'da meydana geldi. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede iş yerini sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Çiğköftecide çıkan yangın yandaki iş yerlerini de etkilerken, güvenlik güçleri sıçrama ihtimaline karşı tedbir olarak çevredekileri bölgeden uzaklaştırdı. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi

Savaşta bir ilk! Putin'in intikamı hayli ağır oldu

 MHP'li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç'a soruldu

Bahçeli'nin kalemini kırdığı MHP'li 3 vekil altın kaçakçılığı mı yaptı?

 Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sakık'a konserde açılan İsrail bayrağını sordu

Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sırrı Sakık'a o görüntüyü sordu
Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün! Tutuklu belediye çalışanından çok konuşulacak savunma

Bebek katili belediye çalışanı! Hakim sıkıştırdı, dönen dolabı bir bir anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 21 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman 171. bölüm izleme linki BJK SuperApp nedir? BJK SuperApp nasıl ve nereden indirilir? 32. dönem POMEM başvurusu ne zaman? Polis Meslek Eğitim Merkezi başvuru tarihi ve şartları nedir? Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman? Beşiktaş Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İzmir Seferihisar'da ne oldu? Polis memurlarının sağlık durumu nedir? 21 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 21 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? SSK,BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 Ocak ayı memur maaşı zamları ne zaman belli olur? En son deprem ne zaman oldu? 21 Kasım az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Türkiye - Macaristan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı maçı hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.