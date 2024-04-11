Ereğli'de motosikletlilere yönelik denetim yapıldı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde Karadeniz Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Ekipleri tarafından motosikletlilere yönelik uygulama yapıldı.

Kdz.Ereğli'de huzur ve güvenliğin sağlanması adına etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik Gülüç Caddesi'nde denetim yaptı. Yaklaşık 1.5 saat süren denetimleri Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Elyasa Ekmekçi bizzat takip ederek plakasız, kasksız, ehliyetsiz, muayenesi geçmiş motosiklet sürücülerine uyarılarda bulunarak cezai işlemleri uygulattı. Yaklaşık 1.5 saat süren uygulamalarda toplamda 104,386 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi. - ZONGULDAK