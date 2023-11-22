Erbaa'da Muhtar Tabanca İle Öldürüldü

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Hüseyin N. (35) çocuklarının kavga etmesi yüzünden aralarında husumet bulunan Muhtar Duran Keleş'i (49) çay ocağında tabanca ile vurarak öldürdü. Hüseyin N. ifadesinde, 'Çocuklarımızın kavgası sonrasında muhtar benim kendisine hakaret ettiğimi ileri sürerek benden şikayetçi oldu. Şikayetini geri çekmesini istedim. Bu nedenle tartıştık' dedi.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Hüseyin N. (35) çocuklarının kavga etmesi yüzünden aralarında husumet bulunan Muhtar Duran Keleş'i (49) çay ocağında tabanca ile vurarak öldürdü. Hüseyin N. ifadesinde, "Çocuklarımızın kavgası sonrasında muhtar benim kendisine hakaret ettiğimi ileri sürerek benden şikayetçi oldu. Şikayetini geri çekmesini istedim. Bu nedenle tartıştık" dedi.

Olay dün akşam saat 19.30 sıralarında ilçeye 18 kilometre uzaklıktaki Tanoba beldesinde meydana geldi. Duran Keleş ve Hüseyin N. arasında Karaağaç İlkokulu'nda okuyan çocuklarının yaklaşık 1 ay önce okulda kavga etmesi sebebiyle husumet başladı. Muhtar Keleş kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Hüseyin N'den şikayetçi oldu. Daha önce de benzer suçlardan ceza alan Hüseyin N. muhtardan şikayetinden vazgeçmesini istedi. Ancak muhtar bu talebi kabul etmedi. Dün Fevzi Paşa Mahallesi Keleş, sahibi olduğu berber dükkanı önünde tekstil işçisi Hüseyin N. ile yeniden tartıştı. Daha sonra çay ocağına giden ikilinin tartışması burada da sürdü. Hüseyin N. yanındaki tabanca ile Duran Keleş'e 5 el ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Duran Keleş olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Keleş hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

MUHTAR HAKARET SEBEBİYLE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Muhtarı vurduktan sonra olay yerinden kaçan Hüseyin N. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından ormanlık alanda yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Hüseyin N. bugün yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliye önünde jandarma komandolar tarafından güvenlik önlemi alınırken, Hüseyin N.?ye çelik yelek giydirildi. Daha önce hakaret ve 2 de basit yaralama sebebiyle suç kaydı bulunan Hüseyin N. adliye girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Hüseyin N.?nin jandarmadaki ifadesinde çocukların kavga etmesi sebebiyle aralarında husumet bulunduğunu söyleyerek, "Muhtar hakaret ettiğimi iddia ederek benden şikayetçi olmutu. Şikayetini geri çekmesini istedim. Bu sebeple tartıştık. Tartışma sırasında küfürleşme yaşandı. Tabancayı çıkarıp ateş ettim" dedi.(DHA)