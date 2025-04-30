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Emel Sağırkaya: Kadınların Azmi Tarımda Güç Kazandırıyor

Emel Sağırkaya: Kadınların Azmi Tarımda Güç Kazandırıyor
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Sivas'ta 25 yıldır çiftçilik yapan Emel Sağırkaya, traktör sürerek ve ekim yaparak eşine destek oluyor. Kadınların tarımda önemli rol oynadığını vurgulayan Sağırkaya, azimle her şeyi başarabileceklerini belirtiyor.

Sivas'ta yaşayan ve çiftçilik yapan eşine destek olan Emel Sağırkaya, azmi ile takdir topluyor. Yaklaşık 25 yıldır eşi ile birlikte çiftçilik yapan kadın çiftçi Sağırkaya, traktör sürüyor, ekim yaparak eşine eşine yardımcı oluyor.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan Emel Sağırkaya, yaklaşık 25 yıl önce eşine destek olmak amacıyla tarlaya adım attı. İlçede bulunan arazilerde ekim yapan Köksal Sağırkaya, eşinin yardımıyla işlerini kolaylaştırdı. Bir süre sonra traktör sürmeye başlayan Emel Sağırkaya, eşi ile birlikte ekim ve hasat yaptı. 150 dönümlük arazisini her yıl işleyen Emel Sağırkaya, 2025 pancar sezonunda da tohumları toprakla buluşturdu. Traktörün direksiyonuna geçerek tarlasına pancar ekimi yapan Sağırkaya, "Bir kadının yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Kadın azmederse her şeyi yapabilir" dedi.

Eşine destek olmak amacıyla başladığını ifade eden Emel Sağırkaya, "Bir kadın çiftçi olarak bu işle gurur duyuyorum. Yaklaşık 25 yıldır eşimle bu işi yapıyoruz. Pancar üretiyoruz. Devletimiz sağ olsun. Mazot ve gübre desteklerimizi alıyoruz. Allah razı olsun. Sıkıntıda olduğumuz zaman paramızı da alıyoruz. Bir kadının yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Kadın azmederse her şeyi yapabilir. Havanın yağışlı olmasından dolayı ekimimiz biraz gecikti. Allah'ın izniyle bugün ekmeye başlıyoruz. Allah bütün çiftçilere hayırlı ve bereketli kazançlar versin. Bir kadın çiftçi olarak burada çalışmaktan gurur duyuyorum. Şu an 35 dönümlük arazimizi ekiyoruz. Yıllık 150 dönüm kadar ekiyoruz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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