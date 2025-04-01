'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı

'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı
Volkan Konak'ın cenazesinde gerginlik! Polis barikatı yıkıldı

Volkan Konak'ın cenazesinde gerginlik! Polis barikatı yıkıldı
Sırrı Süreyya Önder: Volkan Konak'ın nasihatını tutacağım, Karadeniz'e gideceğim

Sırrı Süreyya ilk kez anlattı: Volkan Konak'ın nasihatını tutacağım
İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk anket

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası ilk anket! Sonuçlar hayli çarpıcı

Elektrik Akımına Kapılan 4 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Elektrik Akımına Kapılan 4 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, elektrik dağıtım firmasına bildirilen duruma rağmen önlem alınmaması sonucu bir çiftçinin 4 büyükbaş hayvanı akıma kapılarak telef oldu. Çiftçi, 750 bin TL zararının karşılanmasını talep ediyor.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde akıma kapılan 4 büyükbaş hayvan telef oldu. O anlar ise kameralara saniye saniye yansırken hayvanların sahibi ise olay öncesinde elektrik dağıtım firmasına durumu bildirmelerine rağmen önlem alınmadığını iddia etti.

Olay, Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, Danış sokaktaki evinin bahçesinde bulunan ahırda 15 yıldır hayvan yetiştiriciliği yapan 45 yaşındaki Murat Eken'in komşunun ahırına çekilen hatta meydana gelen kısa devre sonucu ahırda bulunan hayvanları akıma kapıldı. O anların anbean kameralara yansıdığı olayda 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

"750 bin TL zararım var, karşılanmasını istiyorum"

Hayvanlarının ihmal sonucu telef olduğunu ileri süren ve 750 bin TL'lik zararının karşılanmasını talep eden çiftçi Murat Eken, "Olay dün sabah saatlerinde meydana geldi. Sorunun bizim işletme ile ilgisi yok. Yetkili elektrik dağıtım firması olan Fırat Aksa'ya durumu ilettik. Ekipler yaptıkları incelemede elektrik kablolarının kısa devre yaptığını söyledi. 4 hayvanım telef oldu, 750 bin TL zararım var. Diğer hayvanlarımı korkudan ahıra bırakamıyorum. Durumdan dolayı şikayetçi oldum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.