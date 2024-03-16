Elazığ'da park halindeki otomobilde yangın çıktı
Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Elazığ'da park halindeki otomobilde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.
Araç yangını, Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibi öğrenilemeyen park halindeki 42 AHT 23 plakalı otomobil, cadde üzerinde park halinde bulunduğu sırada yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araçta hasar oluştu. - ELAZIĞ