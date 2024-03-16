Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da park halindeki otomobilde yangın çıktı

Güncelleme:

Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Elazığ'da park halindeki otomobilde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Araç yangını, Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibi öğrenilemeyen park halindeki 42 AHT 23 plakalı otomobil, cadde üzerinde park halinde bulunduğu sırada yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araçta hasar oluştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Elazığ Olaylar Trafik 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Sapanca adayı Aslı Kaymakcı kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Sapanca belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Pamukova adayı Ahmet Şen kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Pamukova belediye başkan adayı kim oldu? Menekşe Gökşen Özdemir kimdir? Türkiye İşçi Partisi Bolu Kıbrıscık Belediye Başkan adayı Menekşe Gökşen Özdemir kimdir? DEVA Partisi Kocaali adayı Gökhan Çatalbaş kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Kocaali belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Kaynarca adayı Önal Özturhan kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Kaynarca belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Karasu adayı Abdullah Çatalbaş kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Karasu belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Karapürçek adayı Hüseyin Tuncay Konukçu kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Karapürçek belediye başkan adayı kim oldu? Fatih Onur Demir kimdir? Türkiye İşçi Partisi Artvin Arhavi Belediye Başkan adayı Fatih Onur Demir kimdir? DEVA Partisi Hendek adayı Neslihan Önal kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Hendek belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Ferizli adayı Yakup Kotaman kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Ferizli belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Erenler adayı Sedat Aslanboğa kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Erenler belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Arifiye adayı Selen Özyildirim kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Arifiye belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Akyazı adayı Ahmet Üzmen kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Akyazı belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Adapazarı adayı Ercan Başnuh kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Adapazarı belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Çamaş adayı Berat Ay kimdir? 2024 DEVA Partisi Ordu Çamaş belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title