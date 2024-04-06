Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yakup Şevki Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ