Sazan sarmalı bir ailenin hayallerini yıktı: 2 milyon lira dolandırıldılar

Elazığ'da ev almak için 16 yıldır para biriktiren, çevresinden borç altın ve nakit para alan aile, sazan sarmalı yöntemiyle 2 milyon 31 bin lira dolandırıldı. Parmağındaki alyans yüzüğe kadar satan 2 çocuk annesi Ayşegül Dağ, dolandırıcıların bulunmasını istedi. Dolandırıcının son mesajının "Abla yetiş tapuya" olduğunu ifade eden Dağ, 16 yıllık birikimlerinin bir anda çöp olduğunu ve üzerine de borçlandıklarını dile getirdi.

Edinilen bilgiye göre bir dolandırıcı, sosyal medya üzerindeki ilan sayfasında 3 milyon 250 bin lira satılık ilanında bulunan evin fotoğraflarını alarak aynı evi 2 milyon 150 bin liraya ilana koydu. Sosyal medyadan ilanları araştıran anne Ayşegül Dağ (44), Sürsürü Mahallesi'nde bulunan 2+1 dairenin 2 milyon 150 bin liraya satışta olduğunu gördü. Evi beğenen Ayşegül Dağ ve eşi, ilandaki numarayı arayarak görüştü. Evi de yerinde gören ve gezen aile 1 milyon 900 bin liraya anlaştı. Muğla'da yaşadığını ve müteahhit olduğunu dile getiren dolandırıcı şahıs, evin kendisinin olduğunu fakat tüm işlerinin ve devrin Elazığ'daki akrabası olan M.B.K.'nin yönettiğini ifade etti. Evin gerçek sahibi M.B.K.'ye ise Dağ ailesi ile iş yaptığını, aileye borcu olduğunu evi onların olacağını fakat parayı kendisinin göndereceğini söyledi. Dolandırıcı şahıs her iki tarafı da ikna etti.

Daha sonra Ayşegül Dağ, 16 yıllık birikiminin yanı sıra yakınlarından altın ve nakit borcu alarak parayı denkleştirdi. İki taraf tapuda buluştu ve işlemlere başladı. Parayı telefondan şahsın dediği ibana göndermeye çalışan Dağ, onaylanmaması üzerine bankanın şubesine giderek gönderdi. Şahıstan son olarak "Abla yetiş tapuya" mesajı alan ve tapuya giden Dağ, ev sahibine parayı gönderdiğini söyledi. Ev sahibi ise kendisine para gelmediğini ifade etti. Ardından dolandırıldığını anlayan Dağ ailesi polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Tapu ücretiyle birlikte toplam 2 milyon 31 bin lira parası giden Ayşegül Dağ, parmağındaki alyans yüzüğü kadar her şeyi sattığını ve mağdur olduklarını söyledi.

Olayı anlatan Ayşegül Dağ, "Sosyal medya hesabında bir ev gördük ve beğendik. Adamın telefonunu eşime attım. Adamla eşim konuştular. Cumartesi günü gittik ve evi beğendik. Adam bizi aradı 'beğendiniz mi' dedi. Biz de 'tamam beğendik' dedik. Adam kendini bize Muğla'da müteahhit olarak tanıttı. Asıl ev sahibini ise bize en yakın akrabam diye tanıttı. Burada 'elim ayağım her şeyim ve Elazığ'daki işlerimizi yürütüyor' dedi. 'Ama sizden tek ricam akrabama buradaki evi benim verdiğimi demeyin' dedi. 'O benden vadeli istedi, benim de nakit paraya ihtiyacım var' dedi. 'Bana nakit para göndereceksiniz' dedi biz de 'tamam' dedik. Ev sahibine ise bunlarla iş karşılığı anlaştığını, evi bize vereceğini söylemiş. O da 'tamam' demiş. Biz de evi gördük beğendik. Pazartesi günü tapuya gideceğiz denildi" dedi.

"Adamın bana son mesajı 'abla yetiş tapuya' oldu"

Alyansına kadar her şeyi sattığını ifade eden Dağ, "Yetmedi, eşimin patronundan 100 bin istedik. O gönderdi. O da yetmedi 5'i bir yerde, yarım ve çeyrek altınlar aldık. Pazartesi günü götürüp kuyumcuda bozdurduk ve parayı hesabıma aldım. Tapuya geçtikten sonra eşimi aradı '950 bin yatırın' dedi ve eşim de 'tamam' dedi. Eşim göndermeye çalıştı ve banka beni aradı. Banka aradı 'tanıyor musunuz' dedi, 'hayır tanımıyorum ama ev sahibini tanıyorum' dedim. Banka paraya bloke koydu. Ben banka şubesine gittim. Bankada yatırırken ibanı doğru vermişim ama isim olarak gerçek ev sahibinin ismini verdim. O para adamın hesabına tekrar yatmadı ve bana geri geldi. Üçüncüde parayı gönderdim. Adamın bana son mesajı 'abla yetiş tapuya' oldu" diye konuştu.

"Eşimle 16 yıldır tek başımıza mücadele ettik"

İmza için tapuya gittiğini aktaran Dağ, "Eşim ev sahibine 'hadi imzaları atalım' dedi. O da 'hayır hesabıma para yatmadı' dedi. Biz de dekontu gösterdik, o da 'hayır benim hesabıma para yatmadı' dedi. Adamı aradık, 'şimdi gönderiyorum' dedi ve 2 dakika sonra telefonlar tamamen kapatıldı. Biz dolandırıldığımızı anladık. Ardından polis merkezine gittik ve şikayette bulunduk. Benle eşimin 16 yıllık biriktirdiğimiz çöp oldu. Çevreden aldığımız altın ve nakit borcu var. İki tane öğrencim var. Eşim ve ben kalp hastası. Ben dışarıya ağ yapıyorum. Sabah namazında kalkıyorum, parmaklarım ve ellerim hep nasır. Kanıyor ve sızlıyor. Eşim ise tır şoförü, sürekli yollarda. Sesimi duyun, rica ediyorum bunları bulun. Biz çok zor durumdayız. Eşimle 16 yıldır tek başımıza mücadele ettik. Her şeyimizi tek aldık. Kiminin ailesi yanında olur biz her zaman tektik" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ