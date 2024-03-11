Elazığ'da Asayiş Operasyonunda Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan asayiş şok uygulamasında, 4 adet ruhsatsız tabanca, bir tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik şok uygulamalar sürüyor. Bu çerçevede 5 şüpheli şahsın yapılan üst ve araç aramasında, 4 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 13 adet fişek, 1 adet tüfek, 58 adet sentetik ecza maddesi ve 100 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ