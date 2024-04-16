Elazığ'da 217 okul çevresi denetlendi, 5 araca ceza kesildi

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 217 okul çevresi denetlendi. Trafik ekiplerinin de katıldığı uygulamada 221 okul servisi denetlenirken kurallara uymadığı tespit edilen 5 araca ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından çocukların, eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri, her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. İl genelinde 53 ekip ve 133 personel ile 217 okul ve çevresindeki şüpheli şahıslar, araçlar, metruk binalar, park, bahçe ve iş yerlerinde denetimler yapıldı. Ayrıca Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde 221 okul servis aracı denetlendi. Kurallara uymadığı tespit edilen 5 araca cezai işlem uygulandığı bildirildi. - ELAZIĞ