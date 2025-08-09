El Frenini Çekmeyi Unutan Sürücü, Otomobilinin Peşinden Koştu

Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde alışveriş için markete giren Muhammed G., el frenini çekmeyi unutarak otomobilini park etti. Dışarı çıktığında otomobilinin hareket ettiğini gören sürücü, arkasından koşarak durdurmaya çalıştı, ancak araç park duvarına çarparak durabildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'nın Serik ilçesinde alışveriş için geldiği markette el frenini çekmeyi unutan sürücü durdurmak için arkasından koştuğu Tofaş marka otomobil park duvarına çarparak durabildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Serik ilçesi Kökez Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre alışveriş yapmak için otomobilini park ederek markete giren Muhammed G. alışverişini yaptıktan sonra dışarı çıktığında ilk anda aracın yerinde olmadığını daha sonra otomobilin hareket ettiğini görünce büyük şok yaşadı. Kısa süreli şok yaşayan Mustafa G. daha sonra otomobili durdurmak için peşinden koşarak yetişmeye çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken park duvarına çarparak duran otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olaya şahit olan Selman Sarı, " Arkadaşımız markete su almaya geliyor. O anda aracın el frenini çekmeyi unutuyor. 5 Litrelik suyu ve sodayı aldıktan sonra aracın gittiğini görüyor. Elindeki malzemeleri bırakarak aracın peşinden koşturuyor. Otomobil parkın duvarına vuruyor ve orada kalıyor. O anda oradan farklı bir aracın geçmemesi büyük şans . Araç sahibi büyük panik yaşadı" diye konuştu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilini park eden Muhammed G.'nin markete girdikten hemen sonra otomobilin hareket etmeye başladığı, durumu fark eden sahibinin otomobilin arkasından koştuğu anlar yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
