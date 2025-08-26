Edirne'den Bulgaristan'a Kaçak Altın Geçişi Engellendi

Edirne'de bulunan Kapıkule sınır kapısından çıkarak Avrupa'ya gitmek isteyen gurbetçi ailenin 625 gram altını komşunun gümrüğünü geçemedi. Türkiye'den Bulgaristan'a giriş yapan bir otomobil ve bir otobüste yaptıkları iki ayrı denetimde toplam değeri yaklaşık 16 bin Euro olan kaçak altın ve gümüş eşya ele geçirdi.

İlk olayda Türk plakalı bir araç geldi. Bir Türk vatandaşının kullandığı, eşini ve iki küçük çocuğunun araç, Bulgaristan gümrük memurlarının önünde, ithalatı yasak ve kısıtlamalara tabi olan malları taşımadıklarını beyan etti. Araç, detaylı bir gümrük muayenesinden geçirildi.

Gümrük görevlileri, sürücü koltuğunun arkasındaki yolcu valizinde kıyafet ve kişisel eşyalar yerine, yüzük, kolye, küpe, bilezik ve madalyon gibi sarı ve beyaz metallerden yapılmış çok sayıda paket buldu. Araçta yolcu koltuğunun önündeki bir diğer kumaş çantada da sarı ve beyaz metallerden yapılmış takılar bulundu. Uzman incelemesine göre, eşyaların bir kısmı 654,90 gram 14 ayar altından, bir kısmı 11 kilo 174 kilogram 925 ayar gümüşten yapılmış takıların araç sürücüsüne ait olduğu tespit edildi.

İkinci vakada, Türk plakalı bir otobüste bir yolcunun üzerinde altın takılar bulundu. Sürücü ve 18 yolcunun Türkiye'den Bulgaristan'a seyahat ettiği araç, saat 09.00'da kontrol noktasına ulaştı. Yolculardan biri olan Türk vatandaşı üzerinde kişisel arama yapıldı. Adamın belinde, içinde altın takılar bulunan gizli paketler bulunan bir kemerde ağırlığı 813 gram olan 14 ayar altın bulundu.

Kaçak mallara el konulurken, olayla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde soruşturmayı yürüten gümrük müfettişleri tarafından cezai işlem başlatıldı. - EDİRNE