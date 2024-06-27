Edirne'de Tunca Nehri Kuruma Noktasına Geldi

Edirne'nin önemli su kaynaklarından birisi olan Tunca Nehri, kurak geçen kış ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle kuruma noktasına geldi. Türkiye'nin çeltik ihtiyacının yarısından fazlasının karşılandığı kentte nehirden sulama yapan üreticiler, suyu seven çeltikleri sulamada zorlanıyor.

Edirne'de Tunca Nehri'nin su seviyesinin düşmesi çeltik üreticilerini kara kara düşündürüyor. Türkiye'nin çeltik üretiminin yarısından fazlasını karşılayan Edirne, kuraklıkla mücadele ediyor. Özellikle sulama ihtiyacını Tunca Nehri'nden karşılayan bölgedeki çeltik üreticileri kuraklık endişesi ile karşı karşıya. Kuraklık riski ile karşı karşıya olan nehir adeta bataklığa döndü. Kum adacıkları ve sazlıklarla kaplanan nehrin debisi 2 metreküpe kadar düştü.

Edirne'nin özellikle nehre yakın köylerinde ekim yapan üreticiler, suyu seven çeltiklerini sulamada zorlanıyor.

Tunca Nehri kenarında ekili arazisi bulunan Avarız Köyü üreticilerinden Adil İğdi, su azlığının üreticiyi zor durumda bıraktığını ve su yetmediği için büyük sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Nehir yataklarının dolu olmasını ya da suyun az kullanıldığı zamanlarda nehir yataklarının dolu tutulmasını istediklerini belirten İğdi, nehir yatağının Mayıs ayında daha dolu tutulursa Ağustos ayında su ile ilgili sıkıntı kalmayacağını aktardı.

Genelde çeltik üreticilerinin sulamada büyük pompalar kullandığını ve su sıkıntısı olduğu için pompaların çalıştırılamadığını belirten İğdi, yetkililerin Bulgaristan ile görüşüp daha fazla su alınmasıyla sorunun çözülebileceğine değindi.

Alt tarafa su gelsin diye üst taraflarda sulama yapamayan üreticilerin olduğuna dikkat çeken İğdi, "Son günlerde su ihtiyacımız çok fazla, yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

Su sıkıntısı yaşandığı için 20 dönüm yerine 10 dönüm ekim yapacaklarını söyleyen Avarız Köyü üreticilerinden Emre Çetin, nehrin suyu tutması için en az dört kez savak yapılması gerektiğine değindi. - EDİRNE