Üye Girişi
Haberler

Edirne'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Şoka giren sürücü ise ambulans ekiplerine nerede olduklarını ve kazanın nasıl olduğunu sordu.

Edirne'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Şoka giren sürücü ise ambulans ekiplerine nerede olduklarını ve kazanın nasıl olduğunu sordu.

Alınan bilgiye göre, Babaeski istikametinden gelen C.D. yönetimindeki 39 DC 498 plakalı araç ile Uzunköprü istikametinden gelen F.A. idaresindeki 34 SRH 59 plakalı otomobil, Havsa kavşağında çarpıştı.

Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan kurtarılan yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Her iki araçta bulunan 6 yaralı ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

34 SRH 59 plakalı otomobilin sağ ön koltuğunda bulunan Burcu Sirman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"Neredeyiz biz, kaza nasıl oldu?"

Kaza yerinde şoka giren 39 DC 498 plakalı aracın sürücüsü Cem D. ambulans ekiplerinin yanına gidip neler yaşandığını sordu. Şoka giren yaralı sürücüyü diğer yaralı arkadaşları teselli etti. Sağlık ekiplerinin yanına giden yaralı sürücü, "Ben mi çarptım, bana mı çarpıttılar. Biz neredeyiz. Polis abi babamı aradınız mı" gibi sorular sordu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uzunköprü Nerede Edirne Trafik Kazaları 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BARAJ DOLULUK ORANLARI 10 ARALIK: İstanbul (İSKİ) baraj doluluk oranları yüzde kaç, İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? İBB İyi Parti Grup Başkan Vekili İBRAHİM ÖZKAN KİMDİR, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Halk TV konuğu İbrahim Özkan biyografisi! YARGI YEKTA DİZİDEN AYRILIYOR MU? Yargı dizisindeki Yekta (Uğur Polat) öldü mü, diziden neden ayrılıyor? Onur Şan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, Urfalı mı, nasıl ünlü oldu? Onur Şan hayat hikayesi ve biyografisi! BUGÜN (11 ARALIK) İSTANBUL'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İSTANBUL 11 ARALIK 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl? 11 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece? SURVİVOR 2024 YARIŞMACILARI KİMLER? Survivor 2024 kadrosunda kimler var, oyuncuları belli oldu mu, Turabi var mı? Asgari Ücrette zam pazarlığı başlıyor! Asgari Ücret 2024 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 MUĞLA || Yarın Muğla'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 MERSİN || Yarın Mersin'de okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 ANTALYA || Yarın Antalya'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 İSTANBUL || Yarın İstanbul'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER || Son Dakika DEPREMLER listesi 10 Aralık! GALATASARAY KOPENHAG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kopenhag vs GS maçı ilk 11'ler belli oldu mu, maçın hakemi kim? Olips hangi ülkenin, kimin markası? Olips İsrail malı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title