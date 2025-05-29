Edirne'de Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 36 Milyon Lira Vurgun

Edirne'de Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 36 Milyon Lira Vurgun
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Edirne polisi, İstanbul ve Ordu illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla toplam 36 milyon 813 bin lira tutarında nitelikli dolandırıcılık suçuna karışan 4 kişiyi tutukladı. Operasyon sırasında bir şüpheli balkon kaçışında yaralandı.

Edirne merkezli İstanbul ve Ordu'da siber dolandırıcılık operasyonu: 36 milyon liralık vurguna 4 tutuklama

Edirne polisinden film gibi operasyon: Balkon kaçışı hastanede bitti

EDİRNE - Edirne polisi, toplam 36 milyon 813 bin tutarında nitelikli dolandırıcılık suçu ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul ve Ordu illerinde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonlar sonucu yakalanan 4 şahıs tutuklanırken, 5 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 344 farklı dosyada toplam 36 milyon 813 bin tutarında nitelikli dolandırıcılık suçu ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul ve Ordu illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Soruşturma çerçevesinde aranan bir şüpheli, İstanbul'da yapılan operasyonda, saklandığı adresteki yan dairenin balkonuna gizlenmeye çalıştığı sırada yakalanarak işlemlerinin ardından Edirne'ye getirildi.

Dördüncü kattan atladı

Aynı adreste yapılan arama sırasında, başka bir nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında arama kararı bulunan bir şahıs polisten kaçmak isterken, 4. katta bulunan evin arka balkon penceresinden atlayarak yaralandı. Düşme sonucu bacağı kırılan şahıs, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra İstanbul Emniyet birimlerine teslim edildi.

Operasyon çerçevesinde yakalanan 3 şüpheli ile birlikte, dosya ile bağlantısı tespit edilen ve başka suçlardan cezaevinde bulunan 6 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.

Adli makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklanırken, 5 şahıs hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZLEM CEYLAN - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıyaprak272766:

Allah kuvvet versin inşallah polise

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Haber Yorumlarıyaprak272766:

Allah polise yar yardımcınız olsun inşallah Allah

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