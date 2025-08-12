Edirne'de Orman Yangını Korkutucu Boyuta Ulaştı

Edirne'de Orman Yangını Korkutucu Boyuta Ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Enez ilçesinde 10 saattir devam eden orman yangını, rüzgarın etkisiyle evlere sıçramak üzere. Yangınla mücadele eden ekipler zamanla yarışıyor.

Edirne'de çıkan orman yangınına 10 saattir aralıksız müdahale edilmesine rağmen ürkütücü boyuta ulaşan alevlerin evlere sıçramasına ramak kaldı.

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyünde çıkan orman yangını 10 saattir devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle korkutucu boyuta ulaşan alevlerin yazlık evlere sıçramasına ramak kaldı. Ekipler, alevleri söndürmek için zamanla yarışıyor.

Yangın, etkisini artırarak devam ediyor. Tahliye edilen vatandaşlar büyük korku yaşadıklarını belirtti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kabine sonrası Erdoğan'dan Balıkesir depremi açıklaması

Erdoğan'dan Balıkesir depremi açıklaması! Önemli bir çağrısı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin trafik kazasında hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni feci şekilde can verdi! Kaza anı kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.