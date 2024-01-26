Düzce'de Uyuşturucu Satıcısı 2 Kişi Tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar çerçevesinde Düzce'ye yüklü miktarda uyuşturucu taşıyıp satışını gerçekleştirdiği tespit edilen N.T. ve M.B. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaldıkları otel odasında yakalandı. Otel odasında yapılan incelemede 1 kilogram bonzai ile 2 adet sentetik ecza malzemesi ele geçirildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - DÜZCE