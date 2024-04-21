Düzce'de motokurye virajı alamayarak yaralandı

Düzce'de virajı alamayan motosikletin savrulduğu kazada motokurye yaralandı.

Kaza, Bahçeşehir bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Şahin D.'nin kullandığı 81 EN 715 plakalı Honda marka motosiklet, sürücünün Bayraktepe mevkiinde virajı alamaması sonucu devrildi. Motosikletin altında kalan Şahin D. için bölgeye ambulans sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yaralanan motokuryeyi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE