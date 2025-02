Dünya şampiyonu kick boksçunun dövdüğü cami görevlisinin çenesi kırıldı, yüz felci geçirdi

ZEYTİNBURNU'ndaki bir camide bir dönem Dünya Kick Boks Şampiyonu olan boksör Yavuz Özden, iddiaya göre engelli tuvaletini tekmeleyerek kontrol ettiği için kendisini uyaran temizlik görevlisi Osman Amaç'ı (38) yumruklayarak dövdü. Çenesi kırılan ve kısmi yüz felci geçiren Amaç ameliyat olurken, boksörden de şikayetçi oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Ocak'ta saat 18.45 sıralarında Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir camide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dönem Dünya Kick Boks Şampiyonu olan boksör Yavuz Özden, caminin tuvaletine girdi. Özden burada iddiaya göre engelli tuvaletinin kapısını tekmeleyerek içeride birinin olup olmadığını kontrol etti. Bir kişinin haber vermesi üzerine temizlik görevlisi olan evli ve 1 çocuk babası Osman Amaç, madde bağımlısının kapıyı tekmelediğini düşünerek tuvalete geldi. Buradan Özden'i uyaran Amaç ardından namaz kılmak için camiye girdi.

GARDINI ALIP GÖREVLİYİ DÖVDÜ

Namazın kıldıktan yaklaşık 45 dakika sonra dışarıya çıkan Osman Amaç, tartıştığı Yavuz Özden tarafından saldırıya uğradı. Gardını alan Özden, Amaç'ı dakikalarca yumruklayarak dövmeye başladı. Ayakkabı çekeceği ile karışıklık vermeye çalışan Amaç'ı caminin içerisine sokan Özden, onu yere yatırıp darbetmeye devam etti. Camidekilerin araya girmesiyle Özden ve Amaç birbirlerinden ayrıldı. Kavga anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

AMELİYATA ALINDI

Olayın ardından Özden camiden çıkarken, çenesinin kırıldığını farkeden Osman Amaç ise hastaneye götürüldü. Ameliyata alınan Amaç tedaviye alındı. Ancak Amaç'ın kısmi yüz felci geçirdiği tespit edildi. Hastaneden taburcu edilen Osman Amaç, emniyete giderek şikayette bulundu.

'KAPILARI TEKMELEYEREK KONTROL ETTİ'

Olayla ilgili konulan Osman Amaç, "Ben yukarıya çıktım adam kapıları tekmeleyerek dolu mu boş mu diye kontrol ediyordu. Ben kendisine tekmeyle kontrol edilemeyeceğini söyledim. O da bana tamam haklısın ama ben yapıyorum dedi. Tartışma olmadı. Ben sonrasında kendi işime devam ettikten sonra kendi kendine laf söylediğini duydum. Kendisine tuvaletin aparatlarının kırık olduğunu, benlik bir durum olmadığını ve belediyeyi aramasını söyledim. O belediyeyi aradı ve benle konuşmaya çalıştı ancak ben yüzgöz olmadım. O sırada ezan okundu ben de cemaatle beraber namaz kılmaya gittim" dedi.

'BİR ANDA SALDIRIP ÇENEME VURDU'

Amaç, "Namazımı kılıp çıktıktan sonra şahsı karşımda gördüm. Bana zaten bir anda saldırdı. Çeneme vurdu, bana attığı yumruk sırasında ben 1 yumruk yedim sandım ama değilmiş. Bana bayağı sallıyormuş. Bu arkadaşın sonradan da boksör olduğunu öğrenmişler. Şu an ameliyat oldum. Çenemde platin var, vida ve lastikler var. 4 gün hastanede yattım, sol tarafım şu an tutmuyor, hissetmiyorum. Doktorlar bana ameliyata girmeden yüzümün felç geçireceğini, yüzde 50 ihtimal olduğunu söylediler. Şu an hissetmiyorum" diye konuştu.