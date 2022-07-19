Dükkanını bastığı husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu

Ankara'nın bir kişi, dükkanını bastığı husumetlisine yanında getirdiği tabancayla defalarca ateş etti. Ağır yaralanan 28 yaşındaki genç adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, katil zanlısını yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Olay 15 Temmuz günü Gölbaşı İlçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yer alan Plevne Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre 41 yaşındaki H.C., daha önce alacak verecek meselesi yüzünden kavga ettiği Yener Ünal'ın (28) oto elektrik dükkanını bastı. Yanında getirdiği tabancayla dükkan içerisinde bulunan Ünal'a defalarca ateş eden H.C., ardından da kaçarak kayıplara ulaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ünal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Zanlı H.C.'nin ise toplam 14 el ateş ettiği, kurşunlarından 6'sının Ünal'ın vücuduna isabet ettiği ve yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

"Başında ve vücudunda mermi izleri vardı"

Cinayetin tanıklarından çevre esnafı Caner Delikanlıoğlu, "Olay günü biz buradaydık zaten. Silah sesini duyar duymaz, esnaf arkadaşımızın yanına doğru çıktık. O sırada şahıs, arabasına binip kaçıyordu. Müdahale yapalım, kurtaralım diye dükkana girdik. Oradan çıkarttık, bez falan bulduk tampon yaptık. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olduk. O sırada da ambulans ve polis geldi. 5-6 el silah sesi duyduk. Keşke elimizden bir şeyler gelseydi, kurtarsaydık. İlk gittiğimizde yerde yatıyordu. Yerde kanlar ve cam kırıkları vardı. Başında ve vücudunda mermi izleri vardı. 5-6 el sıktığı için ilk başta kötüydü. Biz de orada ne yapacağımızı şaşırdık, şok geçirdik. Durumu ağırdı. Ertesi gün kardeşimizin vefat ettiğini duyduk. Bildiğimiz kadarıyla eski dükkanında bir husumet yaşamışlar. Tartışma büyümüş buraya kadar gelmiş. Eski dükkanında sorun yaşadığı için buraya taşınmış. Bir ay sonra da böyle hain bir saldırı gerçekleşiyor" şeklinde konuştu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa