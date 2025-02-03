Drift Yapan Sürücüye 93 Bin TL Cezası

Edirne'nin Keşan ilçesinde, kullandığı otomobilde yüksek sesle müzik dinlerken drift yapan sürücüye toplamda 93 bin 13 TL para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre; İspat Cami Mahallesi Mehmet Gemici Cennet Bahçesi Kavşağı'nda, bir sürücünün yüksek sesle müzik dinlerken drift yaptığı ihbarını alan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine belirtilen noktaya gitti. Otomobil drift yaparken çevredekiler tarafından kaydedilen görüntüleri alan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, E.T.U. (21) yönetimindeki 22 ADH 418 plakalı otomobili çevredeki bir akaryakıt istasyonunda yakaladı. Otomobil ve sürücü üzerinde kontrol yapan polis, sürücü E.T.U.'nun alkollü ve ehliyetsiz olduğunu belirledi. Sürücüye, "Alkollü, sürücü belgesiz ve yüksek sesle araç kullanmak" ve "Karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi maddesini ihlal etmek" suçlarından 93 bin 13 TL para cezası kesilirken, otomobil ise trafikten men edildi. - EDİRNE