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Dönüş Yoğunluğu Düzce'de Başladı

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Ramazan Bayramı tatili sonrası memleketlerinden dönen vatandaşlar, Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde yoğunluk oluşturdu. Jandarma ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Dönüş yoğunluğu başladı

DÜZCE - Ramazan Bayramı tatilinin son gününde memleketlerinden yola çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde yoğunluk oluşturdu.

9 günlük bayram tatili bugün sona eriyor. Büyükşehirlerden Anadolu'ya giden vatandaşlar ise 7 Nisan Pazartesi günü işbaşı yapmak için yollara düştü. Binlerce araç sürücüsü, büyük şehirlere geri dönüş yolculuğuna başlarken, Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde yoğunluk oluşturdu. Otoyol Jandarma ekipleri güzergah üzerinde olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını yürütürken, hem büyük araç hem de küçük araçların geçişlerinde sorun oluşmadı. Yoğunluğun gece saatlerinde azalması ve normal şartlarına dönmesi bekleniyor.

Öte Yandan Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde ise yoğunluk normal şartların altında olduğu gözlemlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - 3.Sayfa
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