Dönüş Göçü Başladı: Düzce'de Trafik Kabusa Dönüşüyor

Dönüş Göçü Başladı: Düzce'de Trafik Kabusa Dönüşüyor
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Dönüş Göçü Başladı: Düzce'de Trafik Kabusa Dönüşüyor
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Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirenler dönmeye başladı. Düzce geçişinde Anadolu Otoyolu'nda trafik ağır ilerliyor, bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Gece saatlerine kadar yoğunluğun sürmesi bekleniyor.

Dönüş göçü başladı: Trafik durma noktasına geldi

DÜZCE - Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirenler dönüş göçüne başlarken, Düzce geçişinde trafik ağır ilerliyor.

Kurban Bayramı'nın dört günlük tatilinin sona ermesi ile birlikte bayramı memleketlerinden geçiren, vatandaşlar dönüş göçüne başladı. Saatte 10 bin aracın geçtiği Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde İstanbul istikametinde trafik ağır ağır ilerlerken, bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Anadolu Otoyolu'nda ki sıkışıklıktan kaçmak isteyenlerin tercih ettiği D-100 karayolunda da sıkışıklık yavaş yavaş başlarken, trafik polisi ekiplerince kavşaklarda ışıkların sürekli açık kalması için müdahaleler yapılıyor. Yoğunluğun gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - 3.Sayfa
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