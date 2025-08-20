Dolandırıcılık Suçundan 44 Yıl Hapis Cezası Olan Zanlı Yakalandı

Osmaniye'de, hakkında dolandırıcılık suçundan 43 farklı dosyadan kesinleşmiş 44 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.K. polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Zanlı, Adana'da saklandığı adreste gözaltına alındı.

Osmaniye'de hakkında dolandırıcılık suçundan 43 farklı dosyadan 44 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık iki ay süren çalışmalar sonucunda, hakkında "Bilişim Sistemlerinin veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahıs yakalandı. Yapılan incelemelerde zanlının, 43 farklı olaydan toplamda 44 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 89 bin TL adli para cezası ile arandığı tespit edildi. Osmaniye ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyon sonucu firari hükümlü, Adana'da saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
