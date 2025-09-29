Haberler

537 kişiyi 984 milyon TL dolandıran şebeke çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli düzenlenen operasyonlarla 537 vatandaşın dolandırıldığı ve toplamda 984 milyon lira kayba neden olan bir dolandırıcılık şebekesinin çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda 46 şüpheli yakalandı, 41'i tutuklandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tekirdağ merkezli 18 ilde 'Nitelikli Dolandırıcılık Şebekesine' yönelik düzenlenen operasyonlarda; 46 şüphelinin yakaladığını 41'inin ise tutuklandığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"KAHRAMAN POLİSLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"

"5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Yüksek kar vaadiyle paravan şirketler kurarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları ve banka hesaplarında 5 milyar lira işlem hacmi bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Tekirdağ merkezli İstanbul, Gaziantep, Hatay, Manisa, Adana, Antalya, Diyarbakır, Karaman, Mersin, Kırklareli, Osmaniye, Sakarya, Aydın, Yalova, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da operasyonlar düzenlendi. 537 vatandaşımızı, 984 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi. Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Asayiş Daire Başkanlığımızı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürümüzü, Asayiş Şube Müdürlüğümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin alın terine göz diken dolandırıcılara geçit yok. Mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
