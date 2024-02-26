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Dolandırıcılar bankadan para çekerken yakayı ele verdi

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Maltepe'de bir banka şubesinde şüpheli hareketleri üzerine polis tarafından yakalanan 3 kişi telefon dolandırıcısı çıktı. Soruşturmada gözaltı sayısı 5'e yükselirken, şüphelilerin hesaplarında bulunan dolandırıcılık parası olduğu değerlendirilen 370 bin lira ile bankadan çektikleri 126 bin liraya el konuldu. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro amirliğindeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Dolandırıcılar bankadan para çekerken yakayı ele verdi

İSTANBUL - Maltepe'de bir banka şubesinde şüpheli hareketleri üzerine polis tarafından yakalanan 3 kişi telefon dolandırıcısı çıktı. Soruşturmada gözaltı sayısı 5'e yükselirken, şüphelilerin hesaplarında bulunan dolandırıcılık parası olduğu değerlendirilen 370 bin lira ile bankadan çektikleri 126 bin liraya el konuldu. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro amirliğindeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Maltepe'de 23 Şubat Cuma günü bir banka şubesinde şüpheli hareketlerde bulunan 3 kişi polise ihbar edildi. Olay yerine gelen ekipler, F.G. ve K.V. adlı şüphelileri yakaladı. Daha önceden birçok suç kayıtları olduğu tespit edilen şüphelilerin telefonla dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin, telefonla dolandırıcılık olaylarında banka hesaplarını kullandıran kişiler olduğu tespit edildi. Kurbanların polis sanıp paralarını gönderdikleri şüphelilerin, hesaplarına gelen paraları bankadan çekerek diğer çete üyelerine teslim ettiği belirlendi. Şüpheliler, Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulandı.

Paralara el konuldu

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin şüphelilerle birlikte hareket ettiği tespit edilen N.M. ile B.Y. (23)'nin de gözaltına almasıyla şüpheli sayısı 5'e çıktı. Ekipler, yaptığı incelemede şüphelilerin polis olduklarını söyleyerek kandırdıkları iki kurbandan binlerce liralık dolandırıcılık yaptığını tespit etti. Polis şüphelilerin üzerinde bulunan 126 bin lira para ile banka hesaplarında bulunan 370 bin liraya bloke koydurdu. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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