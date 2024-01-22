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Doğubayazıt'ta Göçük: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti. Olayda diğer işçiler ise küçük yaralarla kurtuldu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Sanayi Mahallesi çevre yolu üzerinde kazı yapan işlerin bulunduğu alanda göçük oluştu. İlk belirlemelere göre olayda Ramazan Doğan (45) adlı işçi hayatını kaybederken, diğer işçiler küçük yaralar alarak kurtuldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Doğubeyazıt Ağrı İş Kazası İtfaiye Acil Durum Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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