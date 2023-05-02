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Doğalgaz faturalrı '0' TL gelmeye başladı

Doğalgaz faturalrı "0" TL gelmeye başladı

3. Sayfa Haberleri

Çorum'un Sungurlu ilçesinde doğalgaz faturaları konutlara gelmeye başladı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde doğalgaz faturaları konutlara gelmeye başladı. Faturaların ödenecek tutar kısmında "0" TL yazıyor.

Çorumgaz firması tarafından doğalgaz faturaları evlere gönderilmeye başlandı. Faturalarda "Bu faturanıza esas tutar, Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri çerçevesinde Devlet tarafından karşılanmıştır. Karadeniz gazimiz hayırlı olsun" ibaresi bulunuyor.

Doğalgaz faturası '0' lira gelen Sungurlulu vatandaş Abdullah Kayış, bu duruma hem sevindi hem de yetkililere teşekkür etti. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sungurlu Çorum 3. Sayfa Haberler

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