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Diyarbakır-Elazığ yolunda otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

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Diyarbakır- Elazığ yolunda otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Elazığ Acil Durum Trafik Kazaları 3.Sayfa Haberler

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