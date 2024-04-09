Diyarbakır-Elazığ yolunda otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Diyarbakır- Elazığ yolunda otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. - DİYARBAKIR
Diyarbakır- Elazığ yolunda otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. - DİYARBAKIR
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