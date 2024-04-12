Diyarbakır-Elazığ Yolunda Otomobil Alev Topuna Döndü

Diyarbakır- Elazığ yolunda seyir halindeki otomobil alev topuna döndü.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Elazığ yolunda bir petrol istasyonunda yakıt alan otomobil, ana caddeye çıktıktan kısa bir süre sonra yanmaya başladı.

Yangının 112 Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İsmi öğrenilmeyen sürücü hafif yaralanırken otomobil, alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi.

Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni hazırlanacak raporla netleşeceği öğrenildi. Yolda ulaşım kontrollü sağlandı. - DİYARBAKIR