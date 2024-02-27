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Diyarbakır'da Uçurumdan Düşen Vatandaş Kurtarıldı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsalında uçurumdan düşen bir vatandaş AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsalında uçurumdan düşen bir vatandaş AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, gece saat 03.00 sıralarında Bağlar ilçesi kırsal alanda ismi öğrenilemeyen bir kişi uçurumdan düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu yaralı vatandaş kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Jandarma Bağlar AFAD Kurtarma Güvenlik Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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