Diyarbakır'da Tartışma Sonucu Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki taraf arasında yaşanan tartışmada biri yoldan geçen, diğeri tartışan kişi silahla yaralandı. Kurşunlar, park halindeki hafif ticari araca isabet etti.

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Millet Bahçesi içinde ismi öğrenilemeyen şüpheli, tartıştığı A.U.'ya (26) ateş etti. O sırada yoldan geçen M.Ö. (40) ve park halindeki hafif ticari araç, kurşunların hedefi oldu.

Yaralılar, kentteki hastanelere sevk edildi. Polis, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR