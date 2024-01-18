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Diyarbakır'da Tartışma Sonucu Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşanan tartışmada biri yoldan geçen, diğeri tartışan kişi silahla yaralandı. Kurşunlar, park halindeki hafif ticari araca isabet etti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki taraf arasında yaşanan tartışmada biri yoldan geçen, diğeri tartışan kişi silahla yaralandı. Kurşunlar, park halindeki hafif ticari araca isabet etti.

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Millet Bahçesi içinde ismi öğrenilemeyen şüpheli, tartıştığı A.U.'ya (26) ateş etti. O sırada yoldan geçen M.Ö. (40) ve park halindeki hafif ticari araç, kurşunların hedefi oldu.

Yaralılar, kentteki hastanelere sevk edildi. Polis, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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