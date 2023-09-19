Diyarbakır'da Minibüs Pastaneye Dalıyor

Diyarbakır'da bir minibüsün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu pastaneye daldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, iş yeri ve minibüste maddi hasar meydana geldi.

Diyarbakır'da bir minibüsün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kontrolden çıkarak pastaneye girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 04.14'te Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Fırat Bulvarı'nda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen minibüs, sürücüsü Ali Ölmez'in direksiyon hakimiyetini kaybedip kontrolünden çıkarak bir pastaneye daldı. Kazada minibüs şoförü hafif yaralandı. İş yeri ve minibüste maddi hasar meydana geldi.

Saniye saniye kaydedilen kazada minibüsün merdivenlerden çıkarak pastaneye girdiği görülüyor. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Sürekli trafik kazalarının meydana geldiği kavşak için yetkililere çağrıda bulunan sürücü Ali Ölmez, bulvarda oluşan kazaların önüne geçilebilmesi için kavşakta düzeltilme yapılmasını istedi. - DİYARBAKIR