Diyarbakır'da Kuyumculara Silahlı Saldırı

Diyarbakır'da haraç vermeyen kuyumculara silahla saldırı düzenlendi. Yapıla silahlı saldırılar güvenlik kamerasına yansıdı. Sarraflar ve Kuyumcular Odası saldırılara tepki gösterdi.

Saldırılara tepki gösteren Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Son birkaç ay içinde, özellikle Kuruçeşme bölgesi merkezli olmak üzere iş yerlerine yönelik gece veya sabaha karşı gerçekleşen saldırılar genellikle motosiklet veya bisiklet kullanan kişi/kişilerce işyerlerinin kurşunlanması şeklinde tekrarlanmıştır" denildi.

Açıklamada, "Geçen ay Önder Kuyumculuk üç ayrı tarihte aynı yöntemle hedef alınmıştır. Dün gece ve bu sabaha karşı ise İzol Kuyumculuk yine aynı sistemle saldırıya uğramıştır. Ayrıca, esnafımızdan birine yönelik olarak yabancı uyruklu bir numaradan gönderildiği tespit edilen bir tehdide de rastlanmıştır. Söz konusu şüpheli mesajda mağdur esnafa '100 bin dolar ödeme yapınız' şeklinde şantaj/tehdit içeriği bulunmuştur. Bu tür tehdit ve şantaj girişimleri, işyerlerimizdeki güvenlik kaygılarını daha da artırmakta ve esnafımız üzerinde psikolojik baskı oluşturmaktadır. Odamız, bu olayların ortaya çıkmasından itibaren Emniyet Birimlerimizle koordineli olarak hareket etmiş; tüm gerekli bilgi ve belge paylaşımını sağlamıştır. Emniyet teşkilatımızın kararlı çalışmaları takdire şayandır; ancak saldırganların kimlikleri ve bu olayların arkasındaki organizasyon/örgütlenme henüz net olarak tespit edilememiştir. Olayların derhal aydınlatılması, faillerin süratle yakalanması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi; esnafımızın hedef alınmasını önleyecek caydırıcı ve somut tedbirlerin alınması; tehdit/şantaj mesajı alan esnafların güvenliğinin acil olarak sağlanması ve benzer olayların tekrar etmemesi için gerekli güvenlik önlemlerinin artırılması; konunun ilgili tüm kurumlarla şeffaf şekilde paylaşılması hususlarında yetkililerden ivedilikle adım atılmasını talep ediyoruz. Esnafımızın can ve mal güvenliği bizim için birinci derecede önemlidir. Bu süreçte odamız, esnafımızın yanında olmaya devam edecek; Emniyet ve diğer yetkili mercilerle iş birliğini sürdürerek olayların takipçisi olacaktır. Olayla ilgili bilgi sahibi olanların Emniyet birimlerine ve Odamıza ulaşmaları; mağduriyet yaşayan esnafımızın ise doğrudan polise ve odamıza bildirimde bulunmaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR