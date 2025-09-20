Diyarbakır'da Kadınlar Kuyumcudan 2,5 Kilo Altın Çaldı, 6 Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, kadınlar kuyumcudan 2,5 kilo altın çal. "Antalya grubu" olarak bilenen 6 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Sabah saatlerinde, Gazi Caddesi'nde faaliyet gösteren bir kuyumcuya gelen kadınlar, fırsat yakaladıkları anda yaklaşık 2,5 kilogram altın çaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. "Antalya grubu" olarak bilinen 6 şüpheli, polisin çalışmaları sonucu kısa sürede yakalandı.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, yaptığı açıklamada, olayın odaya intikaliyle birlikte, emniyet birimlerinin hızlıca bilgilendirildiğini söyledi. Yüksel, "Yapılan çalışmalar sonucu, şehrimize dışarıdan geldikleri anlaşılan ve "Antalya Grubu" olarak bilinen 6 kişilik organize hırsızlık çetesi, olayın üzerinden yalnızca 2 saat gibi kısa bir süre sonra şehrin çıkış noktalarında yapılan başarılı operasyonlarla yakalanmıştır. Emniyetimizin koordineli çalışması sayesinde, şüpheliler Silvan yolu ve Seyrantepe-Silvan güzergahlarında oluşturulan uygulama noktalarında kıskıvrak yakalanmış, çalınan ürünlerin akıbetiyle ilgili detaylı çalışmalar başlatılmıştır. Bu vesileyle emniyet teşkilatımızı, özellikle hırsızlık masası ekiplerimizi üstün başarılarından ötürü yürekten tebrik ediyor, esnafımız Mustafa Muzaç kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, tüm sektörümüze "geçmiş olsun" diyoruz. Odamız, sürecin başından sonuna kadar olayın takipçisi olmuş, esnafımızın mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm adımlar atılmıştır. Bundan sonraki süreçte de emniyetimizle iş birliği içinde konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR